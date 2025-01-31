У ніч на 31 січня ворожа армія атакувала Україну 102 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів.

Сили протиповітряної оборони знищили 59 дронів, 37 повітряних цілей було локаційно втрачено, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, станом на 09:00 підтверджено збитки 59 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкаська область. У Черкасах через падіння уламків БПЛА виникла пожежа.

Черкаську область атакували російські безпілотники "Шахед" 31 січня, відомо про пошкодження внаслідок падіння уламків.

Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

З ночі до ранку на Черкащині тривала повітряна тривога через ворожу атаку дронами. За попередніми даними, у небі над Черкащиною було знищено шістьох безпілотників.

Обійшлося без наслідків, але в самих Черкасах уламки "Шахеда" пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки, де спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

Правоохоронці вилучили уламки дрону та бойову частину.

"На щастя, з жителями все гаразд - допомоги медиків не потребували", - повідомив глава ОВА.

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