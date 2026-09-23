Грошова допомога в Одеській області на розвиток власної справи тепер доступна вразливим категоріям мешканців. Благодійний фонд «Деполь Україна» оголосив про старт реєстрації заявок на цільову фінансову допомогу в межах програми «Стабільний дохід — стабільне житло».

Максимальний розмір допомоги становить 78 000 гривень. Кошти спрямовані на підтримку самозайнятості та малого бізнесу в Одеській області — вони мають допомогти людям відновити засоби до існування через заснування або розвиток власної справи.

На що можна витратити гроші

Програма покриває придбання виробничого та робочого обладнання, техніки чи інструментів, а також оплату налагодження й підключення обладнання. Ще до 20% від бюджету дозволено спрямувати на закупівлю витратних матеріалів.

Водночас гроші не покривають будівництво, оренду приміщень, комунальні послуги, рекламу, заробітні плати, податки, паливо та погашення боргів.

грошова допомога в Одеській області

Хто може подати заявку

Учасниками програми можуть стати мешканці Одеської області, які мають діючий або запланований бізнес. Обов'язкова умова — реєстрація як фізичної особи-підприємця (ФОП).

Пріоритет віддається внутрішньо переміщеним особам. Також на допомогу можуть претендувати батьки-одинаки, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю або опікуни та люди віком від 60 років.

Як подати заявку

Заявка подається через онлайн-форму за посиланням: https://forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн реєстрації — 30 вересня 2026 року. Додаткові питання можна поставити за номером 095 245 25 67.

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