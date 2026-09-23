Грошова допомога в Одеській області для започаткування або розвитку власної справи: благодійний фонд «Деполь Україна» розпочав реєстрацію заявок на цільову фінансову допомогу в межах програми «Стабільний дохід — стабільне житло».

Грошова допомога в Одеській області на розвиток власної справи тепер доступна вразливим категоріям мешканців. Благодійний фонд «Деполь Україна» оголосив про старт реєстрації заявок на цільову фінансову допомогу в межах програми «Стабільний дохід — стабільне житло».

Максимальний розмір допомоги становить 78 000 гривень. Кошти спрямовані на підтримку самозайнятості та малого бізнесу в Одеській області — вони мають допомогти людям відновити засоби до існування через заснування або розвиток власної справи.

На що можна витратити гроші

Програма покриває придбання виробничого та робочого обладнання, техніки чи інструментів, а також оплату налагодження й підключення обладнання. Ще до 20% від бюджету дозволено спрямувати на закупівлю витратних матеріалів.

Водночас гроші не покривають будівництво, оренду приміщень, комунальні послуги, рекламу, заробітні плати, податки, паливо та погашення боргів.

Хто може подати заявку

Учасниками програми можуть стати мешканці Одеської області, які мають діючий або запланований бізнес. Обов'язкова умова — реєстрація як фізичної особи-підприємця (ФОП).

Пріоритет віддається внутрішньо переміщеним особам. Також на допомогу можуть претендувати батьки-одинаки, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю або опікуни та люди віком від 60 років.

Як подати заявку

Заявка подається через онлайн-форму за посиланням: https://forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн реєстрації — 30 вересня 2026 року. Додаткові питання можна поставити за номером 095 245 25 67.

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