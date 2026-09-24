Доплати для пенсіонерів в Одеській області на догляд тепер призначає та виплачує Пенсійний фонд України. Розповідаємо, кому належить державна соціальна допомога та як її оформити.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області на догляд тепер оформлюють і виплачують через Пенсійний фонд України — такий порядок діє для всіх областей країни, зокрема й для Одещини.

З 1 липня 2025 року призначення і виплата державної соціальної допомоги на догляд здійснюється через ПФУ. Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2025 № 695, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду.

Кому належить грошова допомога на догляд

Доплату можуть отримати громадяни України, які постійно проживають на території держави, а також іноземці та особи без громадянства, котрі перебувають в Україні на законних підставах. Йдеться насамперед про тих, хто за станом здоров'я потребує постійного стороннього догляду.

Право на допомогу мають особи з інвалідністю I групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду, а також одинокі громадяни, які досягли 80-річного віку. Окремі категорії — одинокі особи з інвалідністю II та III груп, яким за медичним висновком потрібен постійний нагляд.

Як обчислюється розмір виплати

Розмір державної соціальної допомоги на догляд залежить від категорії отримувача та ступеня потреби в сторонній допомозі. Сума розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму, тому точна гривнева величина щороку може змінюватися разом зі зміною соціальних стандартів.

Найвищий розмір належить особам, які доглядають за людиною з інвалідністю I групи підгрупи А — найважчого ступеня залежності. Менший відсоток передбачено для підгрупи Б, а найменший — для одиноких пенсіонерів віком 80 років і старших.

Як оформити допомогу через Пенсійний фонд

Заяву на призначення допомоги можна подати до будь-якого сервісного центру ПФУ в Одеській області незалежно від місця реєстрації, а також через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або через застосунок «Дія».

До заяви додаються документи, що підтверджують право на допомогу: довідка до акта огляду медико-соціальної експертної комісії для осіб з інвалідністю або висновок лікарсько-консультативної комісії для осіб похилого віку, а також паспорт та ідентифікаційний код.

Після подання повного пакета документів рішення про призначення виплати ухвалюється упродовж установленого строку, а гроші нараховуються на картку або доставляються поштою — на вибір отримувача.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів в Одеській області: у ПФУ назвали, хто може отримати надбавку 1038 гривень.