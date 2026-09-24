Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області призначають автоматично тим, хто досяг певного віку, — від 300 до 570 гривень щомісяця залежно від віку.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області у ПФУ нараховують автоматично — жодних заяв, довідок чи візитів до відділень не потрібно. Гроші просто додаються до щомісячної пенсії від дня, коли людина переступає відповідну вікову межу.

Розмір вікової доплати залежить від того, скільки років виповнилося пенсіонеру. Після досягнення 70 років до пенсії додають 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень щомісяця.

Чому суми не додаються повністю

Тут є важливий нюанс: зазначені суми не сумуються між собою окремо. Досягнувши 75 років, пенсіонер отримує не додатково 456 гривень до попередньої суми, а збільшення лише на 156 гривень — адже 300 гривень за 70 років уже входять до цих 456.

Так само після 80-річчя виплата зростає ще на 114 гривень, поки не сягне максимальних 570 гривень. Отже, фактична динаміка така: 70 років — 300 грн, 75 років — плюс 156 грн, 80 років — плюс 114 грн.

Хто має право на надбавку

Доплата передбачена для громадян із будь-яким видом пенсійного забезпечення: за віком, по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника. При цьому не має значення, чи продовжує людина працювати офіційно і який у неї страховий стаж.

Єдине обмеження — розмір загальної пенсійної виплати. Надбавку отримують лише ті пенсіонери, у кого сума всіх виплат разом із надбавками та цільовими допомогами не перевищує 10 340 гривень на місяць. Дані про це ПФУ бере автоматично зі своєї електронної бази.

Що робити, якщо доплату не нарахували

Якщо ви досягли 70, 75 або 80 років, а надбавку не додали, варто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду у Вінницькій області або зателефонувати на гарячу лінію ПФУ. Фахівці перевірять дані в реєстрі та за потреби проведуть перерахунок.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: у ПФУ розповіли, від чого залежить розмір надбавки за стаж.

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