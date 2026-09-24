Початок опалювального сезону 2026 в Сумах готує комунальне підприємство «Сумитеплоенерго» — тепло та гарячу воду споживачам планують подавати без збоїв, попри обстріли об'єктів генерації. Коли саме ввімкнуть тепло і яку альтернативу джерелам енергії готують до зими, розповів директор підприємства Дмитро Васюнін.

Початок опалювального сезону 2026 в Сумах підприємство «Сумитеплоенерго» готує вже вп'яте до «найскладнішої» зими, і цьогоріч вона ускладнена ворожими обстрілами об'єктів теплової генерації.

Незважаючи на це, на підприємстві запевняють: усі споживачі отримують тепло і гарячу воду без збоїв. Кожне джерело теплової енергії вже забезпечене альтернативним джерелом електроенергії, а для обслуговування генераторів сформовано окрему бригаду.

Стовідсоткова альтернатива ТЕЦ

Ворог руйнує теплову генерацію ще з літа, і Сумська ТЕЦ не стала винятком. Саме тому з листопада на підприємстві триває робота із придбання обладнання для децентралізації джерел теплової енергії по всьому місту.

За планом, до початку сезону «Сумитеплоенерго» має отримати стовідсоткову альтернативу постачання тепла, повністю незалежну від ТЕЦ. Це має убезпечити місто від сценарію, який стався минулого разу.

Тоді сезон стартував 21 жовтня, але вже за чотири дні його довелося зупинити через атаку на об'єкт генерації. Тепло вдалося відновити лише за три дні.

Коли ввімкнуть тепло та хто отримає його першим

Згідно з постановою Кабміну №830, опалювальний період розпочинається не пізніше, ніж після трьох діб, коли середня добова температура сягне +8°C або нижче. За аналогічної умови перевищення +8°C протягом трьох діб сезон завершується.

Комунальні служби нині перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, а також школи, садочки та лікарні.

Проблемні будинки-кооперативи

Окрема ситуація склалася у 12 одноповерхових будинках — колишніх кооперативах у Сумах. Щоб отримати тепло, будинок має мати Акт готовності, який оформлюють після гідравлічних випробувань; роботи слід було виконати до 15 вересня.

Минулого року для трьох будинків на 2-му Заводському провулку сезон розпочався лише 2 грудня, а через сім днів подачі тепло вимкнули через порив тепломережі. Станом на січень 2026 року ці будинки досі були без опалення.

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