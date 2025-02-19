Вибухи лунали в Одесі, Миколаєві та Херсоні, через що у трьох областях півдня України почалися проблеми зі світлом, теплопостачанням та водопостачанням, передає Politeka.net.

Так, в ніч на 19 лютого рф обстріляла Одесу та район ударними дронами, чого постраждали люди, серед яких, дитина, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Над знищенням ворожих цілей працювали наші сили ППО. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі», – повідомив Кіпер.

Як передає Політека, також відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них одна дитина, їх госпіталізували до лікарні, медики їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Ворожий обстріл став причиною того, що в частині Одеського району локально діють аварійні вимкнення світла, а критичну інфраструктуру заживляють генератори.

«У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Відкриті пункти незламності. На місцях над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян проти мирного населення Одещини», - йдеться в повідомленні. ОВА.

За даними моніторингових груп, вибухи пролунали в Одесі, Сумах та Запоріжжі, в цих регіонах почалися перебої зі світлом.

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