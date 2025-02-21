Ворожа армія в ніч на 21 лютого випустила по Україні 160 дронів, ворог атакував балістичними ракетами Одеську область, передає Politeka.net.

Як передає Політека, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни запустили 160 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів з п'яти напрямків

Ударні дрони знову атакували Київщину, тривога в області тривала майже всю ніч.

У Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач, а у Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.

Постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Через ворожу атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач, наразі електропостачання відновлено.

Вночі та зранку окупанти обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області.

Зафіксовано три вибухи, обстрілів зазнали Великописарівська та Есманьська громади.

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу є жертви й постраждалі, понівечино газовий розподільник, мікроавтобус і приватне авто.

Внаслідок російської агресії дві людини загинули, ще дві зазнали поранення.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, ворожу атаку пережила Марганецька громада на Нікопольщині.

Росіяни били з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Також окупанти атакували Одеську область балістичними ракетами.

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