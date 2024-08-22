Депутат та заступник голови фракції «Слуга Народу» в Київоблраді Сергій Левченко потрапив у скандал.

Як повідомляється на порталі "Antikor", 04.07.2024 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, співробітниками ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, в рамках кримінального провадження у ЄРДР №12013110060002990, проведено обшуки у Левченка з метою виявлення і вилучення предметів та документів, які підтверджують причетність депутата Левченка та інших осіб, близьких до нього, до вчинення злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

Вилучені документи підтверджують реєстрацію прав власності або користування на таке майно. Крім того були вилучені речові докази: телефони, планшети, комп’ютери, паперова бухгалтерія та інше.

Кримінальне провадження розслідується щодо кума-корупціонера Сергія Левченка — ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, який зараз у Європі.

Тупицький свого часу вирішив шахрайським шляхом заволодіти майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод» на суму понад 40 млн. грн. та згодом легалізувати майно, отримане злочинним шляхом, а також вчинив інші злочини в складі злочинної організації.

Дуже «несподіваним» для всіх правоохоронців стало те, що співучасником злочину Тупицького та Владислава Дрегера став кум першого — донецький бізнесмен Сергій Левченко, якого згодом впливовий суддя протягнув у депутати «Слуги Народу» Київщини.

У схемі Левченко виступив посередником і через свою компанію ПТ «Ломбард» код ЄДРПОУ 32051192 допомагав друзям, проводячи всі чорні транзакції та легалізуючи вкрадені кошти. Через рахунки ПТ «Ломбард» здійснювалися фіктивні послуги та виплати. Всі виявлені документи, у тому числі печатка «Повного Товариства «Ломбард», вилучені співробітниками ДБР і на них через суд накладено арешт.

ДБР виявив документ — роздруківка з ресторанного бізнесу — вкладені Левченком кошти на суму 639 856$, які, звісно, не відображені в його декларації. Також була вилучена чорна бухгалтерія Левченка, зокрема «відомість про підсумок за двома об’єктами на суму $791 849».

Інформація щодо проведених слідчих дій.

Джерело: antikor.