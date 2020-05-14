14 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 14 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 14 травня свято у світі

Офіційні приводи для святкування 14 травня відсутні, але сьогодні є чудова можливість відзначити жартівливі свята або важливі історичні події, які відбулися у цей день.

Жартівливі свята

День приємних побажань

Свято харизми

Історичні події 14 травня: що цікавого відбувалося

1796 – британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.

1853 – у США запатентували згущене молоко.

1878 – американець Роберт Чезбро запатентував назву “вазелін” як торгову марку.

1905 – на Малаховому кургані в Севастополі відкрилася панорама “Оборона Севастополя” художника Франца Рубо.

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1955 – у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об’єднане командування збройними силами.

1975 – футболісти «Динамо» (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

14 травня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 15 травня: Герасим, Макар, Єремій, Гнат.

Імена для дівчаток за православним календарем 15 травня: Тамара та Ніна.

14 травня – День народження знаменитостей

1627 – гетьман Війська Запорозького Петро Дорошенко.

1871 – український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели Василь Стефаник.

1942 – радянський легкоатлет, стрибун у висоту Валерій Брумель. Олімпійський чемпіон (1964 року), срібний призер Олімпійських ігор (1960 року), чемпіон Європи (1962-го), чемпіон СРСР 1961-1963 років.

1967 – український публіцист та журналіст Віталій Портников.

1969 – австралійська кіноакторка Кейт Бланшетт.

1975 – український музикант, співак, композитор, лідер групи “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук.

Народні прикмети 14 травня:

У народному календарі 14 травня – Веремій-запашник. О цій порі посівні роботи були у самому розпалі, саме прилітали стрижі, яких селяни зустрічали з особливою радістю.

Також 14 травня в народі інколи називали прелєтьєм, акцентуючи увагу на тому, що літо вже зовсім близько. На Веремія люди зверталися до святих з проханням захистити їхні посіви від стихійних лих. За давнім звичаєм 14 травня потрібно було сіяти овес.

Народні прикмети 14 травня:

Хмарна погода 14 травня віщувала люту зиму.

Увечері 14 травня роса – наступний день буде сонячним.

Ясна погода на Веремія – на гарний врожай.

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