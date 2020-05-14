14 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 14 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 14 травня свято у світі
Офіційні приводи для святкування 14 травня відсутні, але сьогодні є чудова можливість відзначити жартівливі свята або важливі історичні події, які відбулися у цей день.
Жартівливі свята
День приємних побажань
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Свято харизми
Історичні події 14 травня: що цікавого відбувалося
1796 – британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.
1853 – у США запатентували згущене молоко.
1878 – американець Роберт Чезбро запатентував назву “вазелін” як торгову марку.
1905 – на Малаховому кургані в Севастополі відкрилася панорама “Оборона Севастополя” художника Франца Рубо.
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1955 – у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об’єднане командування збройними силами.
1975 – футболісти «Динамо» (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.
14 травня – День ангела
Імена для хлопчиків за святцями 15 травня: Герасим, Макар, Єремій, Гнат.
Імена для дівчаток за православним календарем 15 травня: Тамара та Ніна.
14 травня – День народження знаменитостей
1627 – гетьман Війська Запорозького Петро Дорошенко.
1871 – український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели Василь Стефаник.
1942 – радянський легкоатлет, стрибун у висоту Валерій Брумель. Олімпійський чемпіон (1964 року), срібний призер Олімпійських ігор (1960 року), чемпіон Європи (1962-го), чемпіон СРСР 1961-1963 років.
1967 – український публіцист та журналіст Віталій Портников.
1969 – австралійська кіноакторка Кейт Бланшетт.
1975 – український музикант, співак, композитор, лідер групи “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук.
Народні прикмети 14 травня:
У народному календарі 14 травня – Веремій-запашник. О цій порі посівні роботи були у самому розпалі, саме прилітали стрижі, яких селяни зустрічали з особливою радістю.
Також 14 травня в народі інколи називали прелєтьєм, акцентуючи увагу на тому, що літо вже зовсім близько. На Веремія люди зверталися до святих з проханням захистити їхні посіви від стихійних лих. За давнім звичаєм 14 травня потрібно було сіяти овес.
Народні прикмети 14 травня:
- Хмарна погода 14 травня віщувала люту зиму.
- Увечері 14 травня роса – наступний день буде сонячним.
- Ясна погода на Веремія – на гарний врожай.
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