Грошова допомога для ВПО в Полтавській області доступна через оновлену програму УВКБ ООН, яка з квітня 2026 року працює за підходом «Грошова допомога за пріоритетами». Розповідаємо, хто може отримати виплати, які суми передбачені та які документи потрібні.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області від УВКБ ООН із квітня 2026 року надається за новим підходом «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП). Він замінив колишню багатоцільову програму: тепер гроші спрямовують на найвразливіші домогосподарства, а рішення ухвалюють за оцінкою потреб, а не лише за статусом переселенця.

Полтавська область входить до переліку регіонів, де працюють центри реєстрації програми. Водночас регіон розташований далі ніж за 50 км від лінії фронту, тому для його мешканців переважно діють програми для найбільш вразливих ВПО та тих, хто повернувся додому.

Хто і скільки може отримати

Для ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців, мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати, передбачена програма ГДП 4. Розмір виплати: 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Допомогу надають лише за направленням після системної оцінки потреб домогосподарства — пряму реєстрацію УВКБ ООН через центри не проводить.

Окрема програма діє для тих, хто повернувся до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців, безперервно живе там щонайменше 3 місяці та має високий рівень вразливості. Таким людям виплачують 3 600 грн на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 грн одним платежем.

Які документи потрібні

Для реєстрації знадобляться: податковий номер, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про опікунство (якщо потрібно) та медичний висновок у разі інвалідності або захворювання, що впливає на доступ до послуг.

Як оформити допомогу

Ті, хто відповідає критеріям, проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН у центрах реєстрації. Домогосподарства також можуть подати заявку на онлайн-реєстрацію в черзі. Перелік пунктів реєстрації R2P публікують на сайті r2p.org.ua — там можна обрати найближче місце.

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