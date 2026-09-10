З 1 вересня тест-смужки для глюкометра за програмою "Доступні ліки" стали доступними для пацієнтів із діабетом ІІ типу на інсулінотерапії — їх відпускають безоплатно або з частковою доплатою.

Доступні ліки у Житомирській області розширюються: з 1 вересня тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові стали доступними для людей із цукровим діабетом ІІ типу, які потребують інсулінотерапії. Про це повідомила Житомирська ОДА з посиланням на МОЗ України.

Залежно від торговельної назви тест-смужки відпускають безоплатно або з частковою доплатою. Для людей, які застосовують інсулін, регулярний контроль цукру — обов'язкова частина лікування: це допомагає безпечніше розраховувати дозу інсуліну та зменшувати ризик ускладнень. Розширення програми дає змогу більшій кількості пацієнтів отримати засоби самоконтролю та зменшити власні витрати на них.

Майже три роки тест-смужки за програмою реімбурсації отримували пацієнти з цукровим діабетом І типу. Тепер до програми входять 36 найменувань тест-смужок, і скористатися нею можуть також люди з діабетом ІІ типу на інсулінотерапії.

Хто може отримати тест-смужки

Розширення стосується пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу, яким призначено інсулін. Для діабету І типу порядок зберігається без змін. Тим, хто вже користується програмою та має активне призначення у плані лікування, повторно звертатися до ендокринолога лише через розширення не потрібно.

Як отримати тест-смужки вперше

Щоб уперше отримати тест-смужки за програмою, потрібно виконати чотири кроки:

Звернутися до лікаря-ендокринолога. Він створить призначення на тест-смужки у плані лікування в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) та сформує е-Запит.

Отримати номер е-Запиту і код його погашення — вони надійдуть у сповіщенні від ЕСОЗ. Е-Запит діє 30 календарних днів.

Звернутися до аптеки, яка відпускає тест-смужки за програмою та має договір із НСЗУ за напрямом «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові».

Обрати тест-смужки, сумісні зі своїм глюкометром: назвати фармацевту номер е-Запиту та модель глюкометра. Працівник аптеки запропонує наявні сумісні вироби, вартість яких відшкодовується за програмою, і повідомить про можливу доплату. Після вибору слід назвати код погашення е-Запиту.

Якщо призначення вже внесене до плану лікування, наступні е-Запити можуть формувати як лікар-ендокринолог, так і сімейний лікар, терапевт або педіатр — на основі цього призначення. Знайти аптеку допоможе електронна карта місць відпуску лікарських засобів за е-Рецептом, а найближчу адресу підкажуть у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

На територіях, де ведуться активні бойові дії, зберігається можливість використання паперової форми запиту. У межах липневого розширення програми до переліку також включили 262 торговельні назви лікарських засобів для профілактики та лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань: 179 — вітчизняного та 83 — іноземного виробництва, з них 175 відпускаються безоплатно, а 87 — з частковою доплатою.

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