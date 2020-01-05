В найближчому майбутньому президента України Володимира Зеленського чекає оновлення команди, а переобрання парламенту може відбутися вже восени

Свій прогноз для президента України в інтерв'ю "Апострофу" дав астролог Влад Росс.

За словами експерта, він непохитний перед зовнішнім тиском, а його політика сприятлива для України.

"Всі думали, його можна буде зламати на переговорах. "Газпром" хотів би укласти контракт максимум на три роки з низькими тарифами, а тут Зеленський, який не прогинається, нам повертає три мільярди доларів боргу і забезпечує більш або менш гарні контракти", - сказав він.

Також він зазначив, що згідно з гороскопом, його чекають великі зміни.

"Все йде до того, що буде і оновлення його команди, монобільшості. І, швидше за все, місцеві вибори відбудуться восени. Напевно буде і переобрання парламенту. Тим більше, що в річному гороскопі Зеленського Уран знаходиться в "будинку влади", тому він сам повинен оновити свою монобільшість і, швидше за все, це буде триста "спартанців" замість 450, як зараз", - зазначив він.

При цьому астролог зазначив, що в Україні можливі протести, але вони малоймовірні.

"Через те, що багато хто не будуть згодні з земельною реформою, навесні можливі якісь обурення. І замість маївок люди поїдуть влаштовувати якийсь черговий Майдан, але, швидше за все, не буде. Пообурюються, побастують - і на цьому все закінчиться", - додав він.

Раніше астролог Олена Осипенко висловила впевненість у тому, що Володимир Зеленський приведе Україну до світу, але зіткнеться зі зрадою і труднощами.

"У нього в гороскопі знак Терези. Це знак миру, гармонії і рівноваги. Такі люди особливо не прагнуть до влади в принципі, я не знаю як він навіть туди потрапив, але якщо такі люди вже туди прийшли, вони будуть робити миротворчу програму. Це їх карма, це їх доля", - заявила астролог.



Також вона зазначила, що будуть змінюватися особи поряд з президентом і його чекають зради з боку близьких, але він це витримає.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

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