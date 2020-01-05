Президент Украины с семьей засветился на отдыхе в Омане

Такую информацию обнародовала "Страна", в воскресенье утром, 5 января

Согласно данным издания, Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - городе Маскате. Живет он в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане.

Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Отмечается, что глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.

"Поздравлял российский народ Путин, а все россияне обсуждают обращение Зеленского, который в эти дни стал самым популярным политиком ... России! Украинский президент сказал то, чего он него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян. Но не услышали. Вывод - наш вечный президент надоел", - раскрыл нюансы успеха российский оппозиционер.

Гудков уверен, что будущего у эпохи "путинизма" нет, поскольку россияне в соцсетях терпеть не могут Владимира Путина.

Более того, как рассказывает оппозиционер, Владимир Путин не знает, что ему делать с Россией после такого успеха Владимира Зеленского.

"Путин не знает, что делать с Россией и для России. Это видно просто невооруженным глазом из его новогоднего обращения. Если в стране… главная задача - отпраздновать 75 лет Победы, то говорить об адекватности власти не приходится. Вывод: ничего хорошего (нового, свежего) от нынешних властей народу ждать не стоит", - добавил публицист в Facebook.

Подытоживая, Геннадий Гудков рассказал, в чем главная беспомощность нынешнего российского режима и почему он обречен на катастрофу.

Напомним, Квартал 95 не пощадил Лукашенко, Зеленский в восторге от такой дерзости.

Как сообщала Politeka, украинский режиссер взбунтовался против Зеленского из-за "Сватов": "Открыто поддержал оккупацию".

Также Politeka писала, что Зеленский заявился в "Квартал 95" и довел Кравец до слез.