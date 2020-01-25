Популярна українська виконавиця Оля Полякова показала з дочкою Машею ідеальні форми на пляжі в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ну, до побачення Мексика! Це було, чесно кажучи, незрозуміло…не той готель, не той вид відпочинку (для нас), але з враженнями. Щоб зрозуміти цю країну, нам потрібно приїхати ще раз», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Полякова позує з дочкою на пляжі в одному бікіні, виставивши напоказ ідеальні форми. На це звернули увагу і шанувальники дівчат.

«Які красуні», « клас», «ех, мені б таку фігуру», «обожнюю!», «яка фігура у Маші! Ідеально!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що українська співачка Оля Полякова опублікувала нове фото з відпочинку.

На знімку Оля продемонструвала, як відпочиває, розташувавшись в гамаку. При цьому Полякова не завдавала макіяж, а також позбулася білизни. На тлі можна побачити землю і стовбур дерева. Співачка вирішила позувати з розпущеним волоссям.

"Але мейкап ,Так і хвилювань про свою зовнішність теж..., люблю світ і себе у світі... а ви?)))", - написала Оля під фото.

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