Популярная украинская исполнительница Оля Полякова решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Добрый день, дорогие подписчики. Мне кажется, посещение моей страницы стало какое-то вялое. И поэтому мне нужен какой-то рейтинг», - говорит Полякова.
Уточним, что на опубликованных кадрах видно сочных «двойняшек» Поляковой, которых эффектно прикрывает крохотный купальник. Помимо этого, глаза девушка решила закрыть очками.
Каменских взбудоражила пикантным кадром, засветив лишнее: "А где твоя грудь?"
Кароль публично призналась, почему ревнует Дана Балана, артист не выдержал: "У меня новые чувства"
Синоптики предупредили о резком изменении погоды, такого не было давно: точный прогноз
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
Однако поклонники певицы оказались безмолвны – кадры Полякова выбросила в Сторис.
Как сообщалось ранее, певица Оля Полякова и ее старшая дочка Маша продемонстрировали свои идеальные фигуры в купальниках. Звезда украинской эстрады дала несколько концертов в США, а потом отправилась со своей семьей в Мексику на курорт Канкун. В теплых краях певица отпраздновала свой день рождения. 17 января Оле Поляковой исполнилось 36 лет.
Поздравления продолжают сыпаться на звезду в ее блоге Instagram, где она постоянно делиться новыми снимками со своего отдыха.
Недавно в своем блоге Instagram она выложила новые яркие кадры, где предстала в компании своей 14-летней дочери Маши. Их совместные снимки буквально вызвал волну восхищения среди пользователей сети.
На снимках мама и дочка запечатлены на пляже с белоснежным песком. Они держатся за руки, счастливо улыбаются и обнимают друг друга.
Мария выбрала темно-зеленый купальник, а ее звездная мама отдала предпочтение белому. Обе они выглядят очень счастливыми и могут похвастаться точеными фигурками.
Пользователи сети пришли в восторг и засыпали ее комплиментами, восхищаясь стройностью ее и Маши и особенно нахваливая их длинные стройные ноги. Ко всему прочему, они не могли поверить, что на фото мама и дочь, а не сестры.
Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.
Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию