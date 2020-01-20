Популярная украинская исполнительница Оля Полякова решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Добрый день, дорогие подписчики. Мне кажется, посещение моей страницы стало какое-то вялое. И поэтому мне нужен какой-то рейтинг», - говорит Полякова.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно сочных «двойняшек» Поляковой, которых эффектно прикрывает крохотный купальник. Помимо этого, глаза девушка решила закрыть очками.

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Однако поклонники певицы оказались безмолвны – кадры Полякова выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица Оля Полякова и ее старшая дочка Маша продемонстрировали свои идеальные фигуры в купальниках. Звезда украинской эстрады дала несколько концертов в США, а потом отправилась со своей семьей в Мексику на курорт Канкун. В теплых краях певица отпраздновала свой день рождения. 17 января Оле Поляковой исполнилось 36 лет.

Поздравления продолжают сыпаться на звезду в ее блоге Instagram, где она постоянно делиться новыми снимками со своего отдыха.

Недавно в своем блоге Instagram она выложила новые яркие кадры, где предстала в компании своей 14-летней дочери Маши. Их совместные снимки буквально вызвал волну восхищения среди пользователей сети. 

На снимках мама и дочка запечатлены на пляже с белоснежным песком. Они держатся за руки, счастливо улыбаются и обнимают друг друга. 

Мария выбрала темно-зеленый купальник, а ее звездная мама отдала предпочтение белому. Обе они выглядят очень счастливыми и могут похвастаться точеными фигурками.

Пользователи сети пришли в восторг и засыпали ее комплиментами, восхищаясь стройностью ее и Маши и особенно нахваливая их длинные стройные ноги. Ко всему прочему, они не могли поверить, что на фото мама и дочь, а не сестры.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию