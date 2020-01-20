41-летняя украинская певица Оля Полякова похвасталась ночными развлечениями в Мексике

Как передает Politeka.net, артистка находится на гастролях в Северной и Южной Америках, однако помимо работы успевает еще и хорошенько отдохнуть. Так, Оля поделилась в "сториз" в Инстаграм кадрами, как она плясала в ночном клубе в Мексике. Дело в том, что на днях артистка отметила день рождения. После шумного застолья с колоритными мексиканцами в сомбреро, Оля подписала кадр, что на этом можно закончить.

Но не тут-то было, спустя некоторое время артистка уже выкладывает жаркие снимки из ночного клуба. В коротеньком платье Оля выплясывала, будто девочка, забыв про стыд и окружающих. Она расставляла ноги, виляла бедрами и махала копной белых волос. В общем, известная украинка зажгла танцпол на славу.

Ранее мы сообщали, Оля ошеломила сеть, показав себя со старшей дочкой на пляже. И певица, и ее 14-летняя малышка в бикини радуются жизни, обнимаются и веселятся на берегу океана. Примечательно, что Маша так повзрослела, что может дать фору и звездной маме.

Комментирующие остались в восторге от кадров с длинноногими красавицами.

Также мы сообщали, Полякова обескуражила сеть, когда поделилась кадрами с мужчиной в трусах, сапогах и шляпе. Оказалось, во время прогулки по Нью-Йорку артистка не смогла пройти мимо ее коллеги, развлекающего туристов на Таймс-Сквер. Мужчина в образе "голого ковбоя" ради жарких снимков обнял Полякову и даже пытался изобразить, что гладит ее за "пятую точку". Украинской звезде, видимо, сначала было весело, судя по смеху, а вот в дальнейшем она уже начала отстраняться от настойчивого ухажера и спрашивать "Что ты делаешь?"

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию