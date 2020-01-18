Украинская певица Оля Полякова со своей дочерью устроила горячую фотосессию в облегающих купальниках
На фото Оля и ее дочь Мария предстали на кадре в купальниках. Полякова старшая выбрала белый, а Мария облачилась в темно-бирюзовый. Красавицы застигли на фото в довольно пикантной позе, расставив ноги.
В комментариях по данным снимком подписчики продолжили поздравлять певицу с днем рождения и восхищаться шикарными фигурами девушек.
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"Какое позитивное фото :) красоточки", "Крутые девчонки", " Круто, вы оооочень классные. Маша 🔥🔥🔥🔥, ну и вы тож ниче)))", "Эти ноги сводят меня с ума", "Ох, ничего себе", " Класс. А тело супер. Особенно вашы длинные ножки", "Мама реально фору даст дочке", "Кто из них дочь????", "А ноги то у обеих одинаково длинные. Оля ,Маша вам уже на шльопки наступает ))", - писали поклонники певицы.
Ранее Оля Полякова показала поклонникам, как бегает с дочерью по утрам.
Девушки предстали на кадре в спортивной одежде, которая эффектно подчеркивает их формы.
Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.
Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию