Украинская певица Оля Полякова со своей дочерью устроила горячую фотосессию в облегающих купальниках

Как передает Politeka.net пикантные снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Известно, что Полякова 17 января отметила свое 36-летие и в подписи к снимкам напомнила, что она все еще молода несмотря на уже взрослую дочь.

"Когда дочь уже с тебя ...))) а ты все ещё телочка)))", - прокомментировала данный снимок певица.



