Украинская певица Оля Полякова со своей дочерью устроила горячую фотосессию в облегающих купальниках

Как передает Politeka.net пикантные снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram.
 
Известно, что Полякова 17 января отметила свое 36-летие и в подписи к снимкам напомнила, что она все еще молода несмотря на уже взрослую дочь.
 
"Когда дочь уже с тебя ...))) а ты все ещё телочка)))", - прокомментировала данный снимок певица.

На фото Оля и ее дочь Мария предстали на кадре в купальниках. Полякова старшая выбрала белый, а Мария облачилась в темно-бирюзовый. Красавицы застигли на фото в довольно пикантной позе, расставив ноги.

В комментариях по данным снимком подписчики продолжили поздравлять певицу с днем рождения и восхищаться шикарными фигурами девушек.

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"Какое позитивное фото :) красоточки", "Крутые девчонки", " Круто, вы оооочень классные. Маша 🔥🔥🔥🔥, ну и вы тож ниче)))", "Эти ноги сводят меня с ума", "Ох, ничего себе", " Класс. А тело супер. Особенно вашы длинные ножки", "Мама реально фору даст дочке", "Кто из них дочь????", "А ноги то у обеих одинаково длинные. Оля ,Маша вам уже на шльопки наступает ))", - писали поклонники певицы.

Ранее Оля Полякова показала поклонникам, как бегает с дочерью по утрам.

Девушки предстали на кадре в спортивной одежде, которая эффектно подчеркивает их формы. 

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию

 

 