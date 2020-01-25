Известная украинская певица Оля Полякова опубликовала новое фото с отдыха

На снимке Оля продемонстрировала, как отдыхает, расположившись в гамаке. При этом Полякова не наносила макияж, а также избавилась от белья. На фоне можно увидеть землю и ствол дерева. Певица решила позировать с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Но мейкап ,Да и волнений о своей внешности тоже..., люблю мир и себя в мире... а вы?)))", - написала Оля под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"А мы любим тебя в гамаке", "Олька хулиганка, превосходная", "Я вас очень сильно обожаю", "Какие могут быть волнения с такой внешностью!))Красотка!)", "Олечка! Вы нереально-красивые, а ваша улыбка это вообще", "Зачем с такой грудью мейкап". "Особенно утром", "Очень найс".

Ранее мы сообщали, что Полякова показала, чем занимается посреди поля в жарком виде.

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото.

В этот раз Ольга похвасталась пикантным видом на отдыхе. Новое фото, которое певица показала в сети, немало взбудоражило поклонников своей естественностью.

Сообщалось, что Полякова выгнулась и засветила лишнее в мини-бикини.

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова эффектно выгнулась на пляже и показала лишнее.

«О ужас», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что именно этим снимком ее решила поздравить с днем рождения дизайнер Ольга Слонь.

«Это единственное наше фото! С днем рождения! Королева ночи!», - подчеркивается на фото.

Напомним, Полякова не удержала пышную грудь в купальнике, горячие кадры

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