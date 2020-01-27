Відома українська співачка Оля Полякова показала сценічні кадри в мережі

На кадрах Оля позує в блискучому сценічному костюмі на великих підборах. На голові, як зазвичай у Полякової була корона. Навколо можна побачити масовку, яка танцювала з співачкою. Артистка позувала з ковбасою, а в якийсь момент вона вигнулась тому і почала засовувати її в рот, що цілком вдалося, хоча палиця була досить довгою. Все відбувалося під пісню "Нічна жриця". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Раніше ми повідомляли, що Полякова з дочкою помірялись фігурами в бікіні, надто гарячі знімки.

Популярна українська співачка Оля Полякова показала з дочкою Машею ідеальні форми на пляжі в одному бікіні.

«Ну, до побачення Мексика! Це було, чесно кажучи, незрозуміло…не той готель, не той вид відпочинку (для нас), але з враженнями. Щоб зрозуміти цю країну, нам потрібно приїхати ще раз», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Полякова позує з дочкою на пляжі в одному бікіні, виставивши напоказ ідеальні форми. На це звернули увагу і шанувальники дівчат.

Повідомлялося, що 41-річна українська співачка Оля Полякова похвалилася нічними розвагами в Мексиці.

Артистка перебуває на гастролях у Північній і Південній Америках, однак крім роботи встигає ще й гарненько відпочити. Так, Оля поділилася в "сториз" в Instagram кадрами, як вона танцювала в нічному клубі в Мексиці. Справа в тому, що днями артистка відзначила день народження. Після застілля з колоритними мексиканцями в сомбреро, Оля підписала кадр, що на цьому можна закінчити.

Але не тут-то було, через деякий час артистка вже викладає жаркі знімки з нічного клубу. В коротенькій сукні Оля витанцьовувала, ніби дівчинка, забувши про сором і оточуючих.

Нагадаємо, Полякова показала, яка вона без косметики і білизни

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