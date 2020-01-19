Пользователи сети пришли в полный восторг от внешнего вида Оли Поляковой и ее дочери Маши

Украинская певица Оля Полякова и ее старшая дочка Маша продемонстрировали свои идеальные фигуры в купальниках

Как сообщает Politeka.net, звезда украинской эстрады дала несколько концертов в США, а потом отправилась со своей семьей в Мексику на курорт Канкун. В теплых краях певица отпраздновала свой день рождения. 17 января Оле Поляковой исполнилось 36 лет.

Поздравления продолжают сыпаться на звезду в ее блоге Instagram, где она постоянно делиться новыми снимками со своего отдыха.

Недавно в своем блоге Instagram она выложила новые яркие кадры, где предстала в компании своей 14-летней дочери Маши. Их совместные снимки буквально вызвал волну восхищения среди пользователей сети.

На снимках мама и дочка запечатлены на пляже с белоснежным песком. Они держатся за руки, счастливо улыбаются и обнимают друг друга.

Мария выбрала темно-зеленый купальник, а ее звездная мама отдала предпочтение белому. Обе они выглядят очень счастливыми и могут похвастаться точеными фигурками.

Пользователи сети пришли в восторг и засыпали ее комплиментами, восхищаясь стройностью ее и Маши и особенно нахваливая их длинные стройные ноги. Ко всему прочему, они не могли поверить, что на фото мама и дочь, а не сестры:

"Так мило", "Красавицы 😍", "С дочкой, как сестры🔥🔥🔥🔥👍", "Красавицы🔥 А ножки скоро будут длиннее чем мамины🔥 Вы шикарные😘", "просто шикарные😘", "Нереальные стойняшки 😍", "Какие же вы красотки длинноногие❤️", "Фигура мамина 👌🏻", "Как сестрички! Малявка красотка😍🤗", "У вас очень красивая дочка!🤗", "Ноги от ушей 🔥🔥🔥как так то... Дайте мне пару сантиметров 😝😈", "Дочь вся в мать".

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

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