Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова сразила сеть невероятным образом

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото, сообщает Politeka.

В этот раз Ольга похвасталась пикантным видом на отдыхе. Новое фото, которое певица показала в сети, немало взбудоражило поклонников своей естественностью.

Как видно, Полякова отправилась в теплые края откуда показала целую серию фото. В этот раз артистка удивила трогательным кадром в ярко-малиновом платье. Ее волосы распущены и развеваются на ветерке, а на лице нет макияжа.

«Текила тут и вправду хороша! А делают ее из голубой агаввы, которая растёт вокруг меня, , а именно из огромной шишки ,которая под землей! Хотите в сториз процесс приготовления?)», – пишет Оля под новыми снимками.

Пользователи сети равнодушны не остались и написали множество комментариев:

«@polyakovamusic Процесс употребления хотим!😃😂😂😂», «конечно хотим 🤤😂👍🏽», «А я знаю 😁 голубая мексиканская агава растёт в умане в Софие😘», «Хаха! А я и на знала. У меня все вокруг дома голубой агавой засажено. Но я рассаживала огромный куст и никакой шишки не видела. 🤨 ❤️».

Ранее звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением. Дело в том, что звезда покидала Украину в январе. Певица посетила США и дала там целую серию концертов.

Так, на странице в Ингстаграм Оля рассказала, чем занималась в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.

“Визы в Америку и Канаду получили!!!! Ура! 7 января - Майами ! 10 января - Торонто! 11 января - Чикаго! 12 января - Нью-Йорк!!!!”, – отметила ранее Полякова под постом.

Также отметим, поклонники сразу же принялись комментировать невероятно яркий и жаркий кадр, представленный на странице в Инстаграм.

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.