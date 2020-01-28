Екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова позувала в "гарячому" вбранні

В топі в горох і коротенькій спідниці артистка виглядала просто приголомшливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської співачки.

Так на новому опублікованому кадрі знаменитість постала у новому образі - на ній крім одягу був модний сонцезахист, волосся співачці підібрали вгору, вона впевнено стояла перед камерою, схрестивши руки під грудьми, тим самим притиснувши свої об'ємніу груди і вони в кадрі виглядали ще більшими, ніж, можливо, є у житті:

"Час робити Карту Бажань! ⠀ Я вірю в силу думок і афірмації, візуалізацію, списки цілей і карту бажань. Так як робила її не раз, і завжди збувається дуже багато 😻 ...", - пише артистка, яка раніше красувалася на обкладинці "гарячого" чоловічого глянцю під постом.

Артистка вирішила поспілкуватися зі своїми фоловерами, використавши для залучення уваги, зрозуміло, свій відвертий знімок. Фани задоволені, як ніколи - під постом маса коментарів, зокрема, підписники виконавиці нахвалюють її фігуру, а також відзначають, що Тетяна Котова - одна з найбільш доброзичливих зірок російського шоу-бізу.

Раніше Котова запалила на відпочинку.

"Запалила", прямо сказати, своєрідно - не танцювала, співала чи гуляла з чоловіками, ні, всього лише лежала в ліжку, але як лежала...

Так на новому опублікованому кадрі знаменитість ніжиться в ліжку, при цьому видно її груди - шанувальники виконавиці припустили, що та, повністю роздяглася і лише трохи "сховалася" за білими простирадлами.

Але навіть абсолютно приголомшливе тіло зірки мережі ніщо в порівнянні з тим мальовничим заходом, на тлі якого вона позувала. Артистка багатьох у засніженій Росії подратувала своїм спекотним - в усіх сенсах цього слова - знімком.

Фани в мережі просто вибухнули хвилею похвал, відвертого захоплення на адресу знаменитості, хтось навіть написав в коментарі, що співає Тетяна Котова "так собі, але виглядає просто неймовірно, красуня". Інші додали:

"Просто вау"

"Це щось неймовірне"

"Богиня"

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