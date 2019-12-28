Артистка на этот раз решила показать пикантные фото со смысловым наполнением

Экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала откровенные фото

На новых профессиональных снимках артистка предстала в образе выдающейся актрисы и знаковой фигуры своего времени. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.

Девушка предстала на фото в образе легендарной Марлен Дитрих. Блондинка решилась перевоплотиться в диву 20-х годов прошлого века. Так на снимках Миша красуется в смелых нарядах - глубоком горизонтальном декольте в платье-корсете, а также всяческих шелках и прозрачных текстурах тканей.

Разумеется, без сигаретки у "Марлен" не обошлось, да и несколько надменное выражение лица известнейшей артистки Миша Романова проиграла на черно-белых фото отменно.

Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, разумеется, присутствовал яркий макияж на лице - студийные фото, как и модель Романова очень понравились публике.

Ранее сообщалось о том, что на своем новом профессиональном снимке артистка предстала в белье.

На черно-белом кадре Миша Романова сидит у зеркала, вероятно, в гримерке, она кисточкой для нанесения макияжа проводит по нижней части лица. Из одежды на ней темный бра – практически вся, за исключением самых пикантных ее частей, грудь артистки видна.

Волосы уложены волной, на лице присутствует видимый макияж - скорее всего, вечерний. Женщина решила поговорить со своими подписчиками о красоте:

«Конечно, каждой из нас хочется быть красивой: всегда или на важном свидании, для всех окружающих или для кого-то одного единственного. Но кто может определить критерии, если красота - это субъективное понятие и зависит оно от восприятия», - пишет артистка под фото и добавляет:

«На самом деле идеальных людей в природе просто не существует. Красота - это магнит, который притягивает взгляды, мысли, эмоции и… мужчин. Главное только, чтобы мужчин красивых душой, в первую очередь! Согласны?».

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