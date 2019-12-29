Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра, поделилась новым фотосетом

На первом фото Миша в мраке скрестила над головой. Для снимка она выбрала черный костюм. На втором фото Романова уже в блестящем платье позирует у зеркала. На третьем снимке Романова вся в зеленом в черном платье с глубоким декольте. Фото получились интересными и разными, сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Бомбическая красотка", "Шикарная", "Прекрасный образ", "Необыкновенная", "Очень красивая", "Шикарные фото,образ просто огонь".

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Экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала откровенные фото.

На новых профессиональных снимках артистка предстала в образе выдающейся актрисы и знаковой фигуры своего времени.

Девушка предстала на фото в образе легендарной Марлен Дитрих. Блондинка решилась перевоплотиться в диву 20-х годов прошлого века. Так на снимках Миша красуется в смелых нарядах - глубоком горизонтальном декольте в платье-корсете, а также всяческих шелках и прозрачных текстурах тканей.

Разумеется, без сигаретки у "Марлен" не обошлось, да и несколько надменное выражение лица известнейшей артистки Миша Романова проиграла на черно-белых фото отменно.

Сообщалось, что бывшая солистка популярной группы ВИА Гра Миша Романова засветила роскошные формы в наряде без белья.

На нем исполнительница позирует в черных штанах официального стиля и латексном наряде, который эффектно подчеркивает ее пышные формы. При этом видно, что Романова позирует без белья.

Уточним, что исполнительница предлагает поклонникам провести с ней новогоднюю ночь. Однако ответить на предложение люди не смогли, поскольку снимок Романова опубликовала в Stories.

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