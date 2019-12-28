Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова впервые поделилась подробностями прошлого романа с мужчиной, личность которого тщательно скрывала

В 2018 году артистка родила своего первенца Мартина. Но кто является отцом ребенка оставалось тайной.

На сей раз в программе "Ходят слухи" экс-солистка группы "ВИА Гра" проговорилась. Оказывается, ее избранником был украинский режиссер, с которым она рассталась, будучи беременной. При этом она призналась, что мужчина жестоко обошелся с ней и малышом.

"Отец моего ребенка выставил нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: "Кто тебя поддерживал во время беременности?". Я ответила – родители, друзья, Макс… Но видимо его это как-то задело. Поэтому он, таким образом, решил мне отомстить", – рассказала Миша Романова.

Певица также поведала, что они не жили вместе, но режиссер снимал для нее квартиру.

"Тогда он мне сказал: "Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет", – сообщила Миша Романова.

По словам звезды, она давала интервью, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому допускает, что могла задеть чувства возлюбленного. По ее словам, она поняла, насколько самолюбие и гордыня мужчины может перекрыть здравый смысл. Случившееся до сих пор не укладывается у Миши Романовой в голове.

Экс-любовник и сейчас не поддерживает связь с ребенком, но оказывает финансовую помощь. Ежемесячно он отправляет на содержание сына 100-200 долларов. При этом Миша Романова отметила, что сама прекрасно обеспечивает семью – после ухода из группы "ВИА Гра" она начала сольную карьеру.

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