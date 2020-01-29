Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала дитячу лікарню, однак, трохи "промахнулася" з гардеробом

У мережі з'явилися кадри, як вітер задирає поділ спідниці Кейт, коли вона виходила з машини, і пізніше, коли маленька дівчинка вручала їй букет. Так, на Міддлтон був твідовий костюм від Dolce&Gabbana, що складається з піджака і короткої спідниці. Папараці зняли Кейт в момент конфузу. По її обличчю видно, як вона збентежена, в той же час, герцогиня швидко взяла себе в руки і притримала руками "неслухняну" спідницю.

Раніше ми повідомляли, дворецький принцеси Діани Пол Баррел розкрив правду про ворожнечу двох герцогинь Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Колишній слуга Леді Ді вказав на те, що Кейт заздрить Меган, адже та вирвалася "на свободу". Мова про недавнє складання королівських повноважень Маркл і її чоловіка принца Гаррі.

Міддлтон, що обмежена британськими традиціями і готується стати королевою-консортом, знаходиться, на думку Барелла, в менш приємному становищі, ніж Маркл.

Крім того, Баррел додав, що Кейт заздрить, з якою легкістю Меган і Гаррі відмовилися від титулу "Їх королівська високість", що не може собі дозволити вона.

Також ми розповідали, відома астролог передбачила герцогам Кембріджським розпад шлюбу. Наталія Копнева наворожила, що Міддлтон і принцу Вільяму загрожує розлучення.

"Карти показують, що Кейт буквально змушує себе жити за правилами: гасить в собі невдоволення і страждає від цього. Але ніщо людське їй не чуже. У березні, мабуть, щоб хоч якось розважитися, вона заведе інтрижку. Легкий флірт може перерости у відносини, і влітку пікантна історія швидше за все вилізе на поверхню в ЗМІ...", - поділилася Копнева.

Раніше в мережі активно обговорювали момент, який потрапив на камеру під час зйомки кулінарного шоу на Різдво. Принц Вільям потягнувся до плеча дружини, але та різко відмахнула його руку. Після цього пара продовжила бесіду з ведучими як ні в чому не бувало. Однак жест Кейт змусив користувачів мережі похвилюватися: з чим пов'язана така холодність, що межує з агресією? У мережі з'явилися чутки про проблеми в їх з Вільямом шлюбі.

Пізніше експерти з королівської сім'ї пояснили, що Кейт готується зійти на престол, а відповідно традиціям, прояв почуттів на публіці - не допускається.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вразили новим одкровенням, кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон вперше публічно розповіла про сокровенне: «Вільям більше не хоче…».

Також Politeka писала про те, що отримала у подарунок герцогиня.