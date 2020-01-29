Відома актриса Світлана Ходченкова, яка прославилася завдяки фільмам "Кварталу 95", показала, як тренується біля жердини

На фото можна побачити Світлана в короткому топі і шортах, наколінниках, а також чоботях на великому підборах. Позаду неї можна побачити ще одну дівчину в аналогічній одязі. Ходченкова позувала на одному коліні і руках, ставши перед шостому. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 20 тисяч лайків, а також написали кілька коментарів:

"Вже бесишь", "Ти просто красуня", "Ну нічого собі", "Одна з найкрасивіших актрис", "А чого відео не показати", "Ноги вогонь", "Гарна, чортицю".

Раніше ми повідомляли, що зірка фільмів "Квартал 95" забула про сором і одязі заради жарких знімків.

На фото Світлана позує в чорному білизна. Кадр був зроблений в кадрі і Ходченкову можна розглянути на дисплеї камери. Також помітно руку фотографа, а знизу вже без дисплея ноги. Актриса просто позувала на весь зріст і трохи загнула одну ногу для пікантності фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото. Також поставили майже 20 тисяч лайків.

Повідомлялося, що Світлана Ходченкова показала себе після удару струмом.

На фото Ходченкова позує в досить незвичному образі. Актриса одягнена в чорний безформний балахон, а її волосся буквально стоять дибки, ніби її вдарило струмом. Образ доповнює легкий, природний макіяж і загадковий вираз обличчя актриси.

«Дуже класно», «14 років», «Яка ти прекрасна. Хмара», «Фея», «Зв'язок з космосом», «Обережно! Наелектризована!», «Взагалі-то на відьму ви скидаєтеся Світлана», «Знову з розеткою балувалася…», «До чого призводить необережне поводження з електрикою», - жартують фанати актриси.

Нагадаємо, зірка фільмів Кварталу 95 взялася за жердину і влаштувала шоу для дорослих

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