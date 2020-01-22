Известная российская актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95" показала жаркое фото возле шеста
На кадре Светлана апозирует в топике и обтягивающих шортах или белье черного цвета и одной рукой держиться за шест. Образ Ходченкова дополнила большими сапогами на каблуках. Рядом с ней стоит девушка, которая выполняет такое-же действие, но только в белой одежде. Фото очень затемненное и не очень много видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели оставить почти 5 тысяч лайков и несколько комментариев за час:
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"Новый фильм будет?))", "Хороших Вам ролей. Вы актриса", "Ух.. горячая штучка", "Светочка, с прошедшим, прекрасная", "Восхищаюсь".
Ранее мы сообщали, что звезда фильмов Квартал 95 потрясла роскошными формами в мини-купальнике.
На фото Светлана позирует в бассейне в до
вольно маленьком черно-белом купальнике без бретелек. Нижнюю часть тела не видно на кадре. Образ Ходченкова дополнила очками с желтым оттенком. На фото можно оценить идеальную фигуру актрисы.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:
"Пушка-вышка", "Очень красивая, "Берда какие", "Слов красивых не скажу, льстить, простите, не могу, говорю лишь правду, честно, Вы красивы, интересны", "Так юно и свежо выглядите".
Сообщалось, что актрису, с которой целовался Зеленский, заподозрили в беременности.
Известную российскую актрису Светлану Ходченкову заподозрили в беременности.
36-летняя звезда российского кино озадачила своих поклонников неожиданными переменами во внешности. Так, Ходченкову стали все чаще замечать в мешковатой одежде, которая тщательно скрывает ее фигуру.
Эти перемены совпали по времени с появлением слухов о романе актрисы с 40-летним комиком и бывшим КВНщиком Семеном Слепаковым.
Напомним, Звезда фильмов "Квартал 95" Ходченкова без одежды раздвинула ноги
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