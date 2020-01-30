44-річна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила кадром зі звіром

Як передає Politeka.net, Волочкова поділилася у своєму мікроблозі в instagram свіжим знімком, на якому вона постала поряд зі своїм пухнастим улюбленцем-котом. Тварина сидить на сходах, а Настя нахилилася поруч і зробила селфі.

Балерина вважає, що вони з її волохатим улюбленцем білого забарвлення - схожі. Вона навіть так і підписала кадр: "Ми схожі.😉"

На жаль, артистка закрила можливість шанувальникам коментувати знімки, тому ніхто не зміг залишити відгук, розчулившись цією картиною. Нагадаємо, знаменитість часто стає об'єктом глузувань і "цькування" в соцмережі, тому з недавніх пір вона вирішила закрити сторінку від коментарів. Останньою краплею, мабуть, став її відпочинок на Новий рік у Таїланді.

Настя активно ділилася кадрами з тропічного курорту - звичайно ж, не обійшлося без її знаменитих шпагатів. Артистка часто позувала на яхті, підписуючи кадри, що "їй з компанією дуже весело". Враховуючи, що вона постійно одна на фото, хейтери накинулися, нібито викриваючи її в самотності. І ось тут Настя не витримала і стала "огризатися" в коментарях. Так що не численні саркастичні висловлювання про її шпагати і не слова про те, що вона бере напрокат величезні букети троянд для фото, а саме, що вона самотня - зачепили Волочкову найбільше.

І це не дивно. Адже артистка постійно пише в мережі про якогось коханого. До речі, недавно на вечірці з нагоди власного дня народження балерина зізналася, що виходить заміж.

Настя повідомила, що весілля відбудеться вже в цьому році, ймовірно 20 жовтня. Але знову ж, наречений був відсутній на святі, що викликало лише питання у збентежених гостей.

Артистка відповіла, що він вирішив залишитися вдома. За її словами, обранець є бізнесменом, молодше її, ніколи не був одружений і у нього немає дітей. Присутній на дні народження художник Нікас Сафронов (чи то жартома, чи то серйозно, ніхто так і не зрозумів) проговорився, що наречений Насті є його старший син Дмитро, який живе і працює у Вільнюсі.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від коханого.

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження.