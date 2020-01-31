Турецька акторка Мер'єм Узерлі взяла участь у фотосесії у Франції

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на instagram актриси (instagram.com/meryemuzerlimeryem/)

В ході фотосесії зірка серіалу "Величне століття" позувала в сексуальних образах. На фото, яким актриса і модель поділилася з передплатниками, вона сидить в центрі площі, яка веде до одного з найбільших і найвідоміших музеїв світу - Лувру

Мер'єм в досить дивній позі з широко розкинутими ногами сидить на зеленому стільці, що нагадує шизлонг. На актрисі красується гарне плаття з квітковим орнаментом і довгим шлейфом.

Ноги Мер'єм прикрашають малинові чоботи на високих підборах, а коліна оголені.

Фото вже в перші години після публікації почало швидко набирати лайки і захоплені коментарі фанатів.

"Справжня королева", "Така красуня", "Ти мій ідол", "Європа сумує за тобою, чесно, але я сумую за тобі більше 😊" "Так красиво! Я люблю твою зачіску, плаття і все! Париж Франція таке дивовижне місце! Місце, в якому ви знаходитесь, приголомшливо і захоплююче виглядає! Багато справжньої любові до тебе, моя красива, дивовижна, стильна паризька барбі!".

Нагадаємо, що 36-річна турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі отримала широку популярність завдяки історичного серіалу "Величне століття", де вона зіграла, наложницю, а потім дружину турецького султана Османа Чудового Росколану.

Раніше актриса поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram.

Фантастична гра тіней, зухвалий і одночасно владний погляд Мер'єм і її неймовірно спокусливі пухкі губи зведуть з розуму, кого хочеш. Так, вона з'явилася на фото в напівпрозорому вбранні темно-зеленого кольору з вишивкою у вигляді листочків і квітів. Мер'єм прикрила частину обличчя рукою, падаюча тінь від якої надала таємничості її образу

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