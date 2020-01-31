Турецька акторка Мер'єм Узерлі взяла участь у фотосесії у Франції
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на instagram актриси (instagram.com/meryemuzerlimeryem/)
В ході фотосесії зірка серіалу "Величне століття" позувала в сексуальних образах. На фото, яким актриса і модель поділилася з передплатниками, вона сидить в центрі площі, яка веде до одного з найбільших і найвідоміших музеїв світу - Лувру
Кейт Міддлтон підігріла чутки про розлучення з принцом Вільямом: "Прийшла на зустріч без..."
Дружина Кошового з «95 Кварталу» задерла ногу заради пікантних кадрів: «Завжди на висоті»
Вєрка Сердючка на Євробаченні 2020: новий хіт підірвав мережу, українці не змогли стриматися
Страшна трагедія трапилася із зіркою КВК на відпочинку: "схопився за голову, почав кричати і..."
Мер'єм в досить дивній позі з широко розкинутими ногами сидить на зеленому стільці, що нагадує шизлонг. На актрисі красується гарне плаття з квітковим орнаментом і довгим шлейфом.
Ноги Мер'єм прикрашають малинові чоботи на високих підборах, а коліна оголені.
Фото вже в перші години після публікації почало швидко набирати лайки і захоплені коментарі фанатів.
"Справжня королева", "Така красуня", "Ти мій ідол", "Європа сумує за тобою, чесно, але я сумую за тобі більше 😊" "Так красиво! Я люблю твою зачіску, плаття і все! Париж Франція таке дивовижне місце! Місце, в якому ви знаходитесь, приголомшливо і захоплююче виглядає! Багато справжньої любові до тебе, моя красива, дивовижна, стильна паризька барбі!".
Нагадаємо, що 36-річна турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі отримала широку популярність завдяки історичного серіалу "Величне століття", де вона зіграла, наложницю, а потім дружину турецького султана Османа Чудового Росколану.
Раніше актриса поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram.
Фантастична гра тіней, зухвалий і одночасно владний погляд Мер'єм і її неймовірно спокусливі пухкі губи зведуть з розуму, кого хочеш. Так, вона з'явилася на фото в напівпрозорому вбранні темно-зеленого кольору з вишивкою у вигляді листочків і квітів. Мер'єм прикрила частину обличчя рукою, падаюча тінь від якої надала таємничості її образу
Раніше Politeka писала про те, що зірка "Чудового століття" налякала новими фото після пластики: "з цим пора зав'язувати"
Також Politeka писала про те, що актриса Мер'єм Узерлі засвітила груди в ефектній фотосесії