Дружина відомого українського танцюриста Влада Ями Лілія похвалилася яскравим червоним чином на тлі "Феррарі"

На фото Лілія сіла на капот елітного спорткара. Вона в цей раз позувала в червоному короткому платті і розпущеним волоссям, які у неї майже по пояс. Відомо, що Яма разом з дружиною зараз відпочивають у Майамі, США, де вони і взяли в прокат автомобіль. На тлі можна побачити газон і дорогу, а також якісь будівлі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадри, а також написати коментарі. Все із-за того, що Влад опублікував знімок дружини в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що дружина Влада Ями позбулася білизни і показала, що робить з чоловіком в елітному Ferrari.

На фото можна побачити Влада Яму в футболці і якийсь сірої нижній одяг, а також Лілію в червоному короткому платті. Дружина танцюриста для фото зробила губи "качечкою", а Влад приснял окуляри. Можна помітити, що Лілія вирішила для поїздки на червоному спорткарі не надягати білизну. Фото вийшло дуже цікавим і дорогим.

"Вона мріяла покататися на червоній Ferrari, а він просто хотів, щоб їй було добре!..", - написав танцюрист під знімком.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків, а також написали безліч коментарів.

Повідомлялося, що 37-річний український хореограф і танцівник Влад Яма похвалився відпочинком за кордоном, в сонячному Майамі.

Красень поділився кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Яма постав з оголеним торсом (на жаль, фото "обрізано" практично по плечі) і в чорній кепці з написом "official". На задньому фоні блакитні води океану з білими баранчиками" хвиль і чистий пісочок. Артист кривляється на камеру, показуючи тим самим своє задоволення від шикарного відпочинку.

Нагадаємо, Влад Яма показав, що сталося з його лисиною, опіки не приховати

Також Politeka писала, що Влад Яма похвалився апетитним фото з красунею-дружиною

А ще Politeka писала, що Влад Яма пограв м'язами в компанії дружини і гарячої блондинки-красуні



