Популярна фігуристка Тетяна Навка разом з чоловіком відвідала день народження співака Дмитра Малікова.

Про це олімпійська чемпіонка розповіла на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Пост вона супроводила двома знімками. На одному вона стоїть разом з чоловіком, помічником російського президента Дмитром Пэсковим, Дмитром Маліковим і його дружиною. На другому знімку Навка в оточенні подруг, серед яких сестра Малікова Інна. Зазначимо, що для свята Навка вибрала елегантне плаття з вирізом, яке підкреслює її форми.

«Ювілей прекрасної та неймовірно талановитої людини, Дмитра Малікова! Улюбленець фортуни, молодий, красивий, неймовірно щаслива людина, оточена любов'ю, батьками, дітьми і коханою дружиною!!!», - написала спортсменка, привітавши співака з 50-річним ювілеєм.

Фоловери також приєдналися до привітань співака, зазначивши, що Маліков – прекрасний чоловік.

«І правда всіма улюблений. Ніколи про нього не було ніяких пліток. Ніколи він погано про глядачів не відгукувався. Молодець! Здоров'я вам і щастя!», «Він не старіє.. а Ви Тетяна як завжди елегантні», «Коли у людини немає поганих пісень - це Діма», «Добре, що Дмитро не лізе в нинішню брудну політику», - пишуть шанувальники.

Деякі користувачі мережі не упустили можливості покритикувати чоловіка Тетяни Навки Дмитра Пєскова.

«Тільки одна людина псує все», «Старий, жирний, брехливий)) зате з денюШками. Ех Танюха) продалася», «Вічно руки в брюки», - зазначили люди.

Крім цього, фанати звернули увагу на те, що дружина Малікова Олена виглядає набагато старше його.

«Да...з дружиною різниця у віці дуже помітна... Він красень і розумник...», «Дружині треба щось робити! Або не ставати поруч», «Дмитро з дружиною, як син і мати», «Олені пора бідони знімати, щоб здаватися молодше», - зазначають юзери.

Додамо, що Олена Малікова старше Дмитра на 7 років. Разом пара з 1992 року.

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