Олімпійська чемпіонка Тетяна Навка знялася в сексуальній сукні з дуже глибоким розрізом

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання, а нині дружина впливового помічника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, привітала фанатів зі Старим Новим роком.

Привітання вона супроводила пікантним фотознімком, на якому позує в елегантним сукні з дуже глибоким розрізом. Відсутність ліфчика надає образу додатковий еротизм.

«З урахуванням того, що зазвичай працюю всі новорічні свята, другий Новий рік люблю так само, як і перший! Тому, дорогі мої, з святом! Нехай у ваших родинах та оселях панують любов, розуміння, благополуччя! А головне — хочу побажати всім знайти свій баланс і жити в гармонії з собою», — підписала кадр Тетяна.

Передплатники в соцмережах відповіли взаємними поздоровленнями. Але знайшлися і ті, кого обурив надмірно сексуальний образ Навки. «А груди важко прикрити?»; «Тетяна, згідно з положенням вашого чоловіка, будь ласка, будьте скромніші, ви не заміжня за Башаровим», — писали в коментарях.

Спортсменка проігнорувала негативні відгуки. У ЗМІ повідомляють про її крайньої зайнятості. Навіть її чоловік, впливовий помічник Путіна Дмитро Пєсков скаржився, що рідко бачить дружину.