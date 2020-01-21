Російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Тетяна Навка розповіла про свій відпочинок.

Подробиці відпустки вона описала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. За словами фігуристки, багато людей запитують її, чому вона воліє відпочивати на Мальдівах. Тому вона вирішила написати пост про свій відпочинок.

«Не стільки на Мальдівах, а взагалі на островах з дикою природою є своя особлива краса, енергія і чистота. Для мене так важливо після напруженого графіка, де я сплю іноді по 2-3 години в день, з важкими фізичними, емоційними і розумовими навантаженнями, виїхати туди, де я можу відпочити тілом, душею і серцем!», - зізнається Навка.

Фігуристка зазначає, що їй подобається відпочинок, коли не треба одягатися і фарбуватися. Коли можна ходити в шльопанцях і цілими днями читати улюблені книги. За словами фігуристки, саме такий відпочинок з йогою, плаванням, спілкуванням допомагає їй відновитися. Вона додала, що в перші кілька днів відпочинку вона як звичайна людина лежить на пляжі і спить.

Частина фанатів підтримали фігуристку, зазначивши, що відпочивати потрібно всім.

«Все правильно!!! Так і треба відпочивати!», «Фото дуже гарне. Гарного відпочинку!», «Згодна))))) Мальдіви - чудове місце, щоб відновитися після важкого робочого графіка», «Мальдіви саме те для ретрита. Нічого не потрібно лише ця природа і первозданна краса)))», «О Боже! Як ви витримуєте такий графік!? Спати по 3 години! Це ж робота на знос!».

Але далеко не всі пораділи за фігуристку.

«А Ви як інші жінки (які теж працюють по 10-12 годин, а потім приходять додому і займаються дітьми і господарством), займаєтеся будинком, чоловіком, дитиною? Та у Вас там цілий штат працівників, няньок. Бідна, упахалась. Дивлюся на Мальдіви люди на тиждень, 10 днів приїжджають, а ця там до весни буде сидіти разом з мамою і сестрою», - коментують користувачі.

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