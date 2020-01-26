Відома російська фігуристка Тетяна Навка привітала фанатів з Днем Тетяни.

Святковий пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Олімпійська чемпіонка привітала своїх тезок з днем ангела, а також передала вітання студентам, які 25 січня відзначають своє «професійне» свято.

«Я хочу побажати Вам слідувати велінню серця і душі! Мати сміливість, характер і можливість йти туди, куди хочеться, а не туди, куди нібито треба! Вдихати на повні груди повітря, повні надій, планів, мрій, юності і щастя!!! Слідуйте своїм бажанням, помиляйтеся, виправляйте, падайте, вставайте, плачте, смійтеся, адже саме це і є життя!!! Живіть на всі 100, тут і зараз!», - звернулася зірка до шанувальників.

Свій пост артистка супроводила яскравим професійним знімком, на якому вона з'явилася в шикарній атласній блузці бузкового кольору. Шанувальники Навки в основному тепло відреагували на привітання, побажавши фігуристці жіночого щастя і кар'єрних успіхів.

«Рідненька Танечка з днем Тетяни і нехай все збудеться на льоду і в житті щастя вам завжди і у всьому», «Тетяна від усієї Душі вітаю Вас з іменинами!!! Ви велика розумниця і красуня! Здоров'я Вам і всім Вашим близьким бажаю Я!», - написали у відповідь передплатники.

Але знайшлися і ті, хто негативно відреагував на привітання Навки, зазначивши, що добре живеться в Росії тільки таким як вона.

«Ви на 10 тисяч спробуйте, подивимося, чим ви будете дихати, а ще діти, і квартплата коли 10 тис. на місяць, добре говорити, коли не в чому немає потреби, і чоловіки не алігархи...», «Тетянка! Ми теж хочемо всією країною жити як ви на всі 100. Шкода, що поки це робите тільки ви!», - зазначають ображені шанувальники.

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