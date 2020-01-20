Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала свои танцы на отдыхе.

Популярная спортсменка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, отдыхает на Мальдивах. Это стало понятно по публикациям на ее странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На Мальдивах звезда отдыхает со своей дочерью от Пескова Надей. Ежедневно фигуристка публикует фото и видеоотчеты с отдыха, где она занимается спортом, наслаждается прекрасными видами, шикарными напитками и едой.

Последнее видео Навка опубликовала в понедельник, 20 января. Звезда написала: «Всем хорошего настроения!!! Ведь сегодня понедельник». Свой пост она сопроводила видео, на котором она зажигательно танцует с мальдивскими артистами. Видно, что Навка выходит со своего места и направляется к сцене, где присоединяется к экзотическому выступлению. 44-летняя артистка одета в короткое оранжевое платье.

Отметим, что пользователи сети поделились на два лагеря. Одни хвалили фигуристку за позитивное отношение к жизни и прекрасный вид, а другие возмущались, что звезда постоянно разъезжает по дорогим курортам.

«Гуляем на денежки народа!», - интересуются фанаты.

«Вообще то люди работают по понедельникам. Вообще не понимаю Пескова...Зачем ему нужна такая жена, которая то на шоу ,то на курорте месяцами, да еще и не первой свежести с ужасным лицом. Ребенок не имеет не только родных братьев и сестер, но и не знает что такое настоящая семья. Желаю Дмитрию не только повышения по службе, но и настоящую жену, а не эту простигосподи», - заявила одна из поклонниц в комментариях к посту.

«Интересно, а лица африканской национальности знают, кто с ними танцует???? Наверное, офигели бы,когда узнали))», «Мальдивцы и не понимают своего счастья, с кем они рядом танцуют!», «Сейчас все выкладывают танцы с уличными танцорами индонезийцами чернокожими, ......это что сейчас фишка такая.....!!!????», - отметили другие пользователи сети.

«Эммануэль вспомнилась почему-то..» - добавил поклонник Навки, комментируя видео с ее танцами.

Напомним, что полураздетая Татьяна Навка показала все свое мастерство: "освоила с удовольствием".

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