Відомий російський актор Сергій Глушко, більш відомий під псевдонімом Тарзан, продовжує готуватися до 8 Березня і вже встиг створити новий способу

На фото Тарзан позує без одягу, надівши тільки білу маску козла. Також можна помітити в його руці одну червону троянду. Фото було зроблено досить крупним планом. Глушко в цей раз вирішив не збирати волосся у хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Наташі Корольової, яка опублікувала фото.

"Ювілейне шоу Тарзана «50 відтінків Сірого» 8 Березня", - підписала співачка фото.

Фанати встигли поставити більше 600 лайків і написали кілька коментарів під кадром:

"Жах", "Що-то фотка страшна", "Йому 50?".

Раніше ми повідомляли, що чоловік російської співачки Наташі Корольової Тарзан показав в якій чудовій фізичній формі він перебуває зараз, роздягнувшись на зйомках одного з шоу.

На кадрах Тарзан стоїть на сцені в оточенні відомих екс-КВН-щиків команди "Союз", які зараз ведуть своє гумористичне шоу на одному з російських телеканалів, роздягнений до пояса. Публіка викупала артиста в оваціях і "сподівалася", мабуть, що той зніме і штани, смикаючи за них і нібито маючи намір зняти. Однак Тарзан публіку трохи обдурив і лише зробив вигляд, що зняв низ свого наряду.

Повідомлялося, що Відомий російський актор Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, поділився знімком, де він без одягу.

На фото актор позує з червоною трояндою в руках. Одягу на фото не видно, але знімок був зроблений за пояс, решта не видно. Кадр був зроблений з чорно-білим фільтром. На фото можна добре розглянути подкачанное тіло Тарзана.

"8 березня не за горами..... Я готуюся, а ви?", - написав актор під знімком.

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А ще Politeka писала, що Тарзан посвітив на камеру своїм достоїнством, навіть Наташа Корольова не стрималася

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