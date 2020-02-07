Певица Наташа Королева не на шутку напугала своих поклонников

Об этом пишет Hyser.

Поводом для появления тревожных слухов стал "новый" образ популярной певицы.

В частности, в сети всплыли фотографии, на которых Наташа Королева позировала абсолютно лысой. Поклонники были в недоумении и не понимали, зачем звезда пошла на такой кардинальный шаг.

В социальных сетях начали распространяться слухи о том, что певица Наташа Королева решила обрить голову, чтобы поддержать больную раком Анастасию Заворотнюк.

Но были и такие комментаторы, которые предположили, что Наташа Королева сама борется с онкологией, а в сети стали появляться теги "проклятие Заворотнюк".

Позже выяснилось, что скандальные снимки Наташа Королева сделала еще в 2013 году.

"Вот и я пополнила ряды Лысых! Что-то в этом есть!", - писала известная певица семь лет назад в своем блоге.

Пока неизвестно, действительно ли Наташа Королева пошла на такой эксперимент над своей внешностью или это был просто удачный грим. А фотографии сделал стилист, который помогал звезде примерять парики, чтобы подобрать Королевой новый образ.

Ранее мы рассказывали о том, что певица украинского происхождения Наташа Королева опубликовала фото, которое повергло в шок некоторых ее фанатов.

На снимке красотка предстала с пером павлина в руках, которое закрыло пол ее лица. 46-летняя артистка была, как говорится, при полном параде - яркий макияж с акцентом на глаза, неброская помада на губах, которая подчеркнула пухлые губы. На лице певицы - ни одной морщинки, что вызвало подозрения в применении на снимке фотошопа.

Пользователи сети не только стали обвинять звезду в применении программ, но в прибегании к "уколам красоты", а также в пользовании услуг пластических хирургов.

Косметолог Оксана Овсепян решила также прокомментировать образ знаменитости. Так, по словам эксперта, Королева выглядит ухоженно, но не сможет привлечь внимание молодых мужчин.

Овсепян заявила, что хоть вживую она и не видела Наталью, но на фото та выглядит не лучшим образом, так сказать, "на любителя".

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