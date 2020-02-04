Муж российской певицы Наташи Королевой Тарзан показал поклонникам очень необычный наряд

Фото в костюме шоумен и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке он изображен в обтягивающих лосинах и кофте с рисунком машинного механизма. Ткань костюма не очень плотная, поэтому местами просвещается. Особенно это заметно на мускулистом теле Тарзана.

«Киберорганизм», - подписал фото мужчина.

Поклонники Сергея с восторгом восприняли новый костюм стриптизера.

«Мастер маскировки) я приняла вас за статую, не сразу рассмотрела», «Огонище... прям музейный экспонат», «Вот это маникен, подумала я, вот это извращенец кто-то.... а потом поняла, что это наш Тарзан в образе», «50 оттенков Серого)) (в смысле Сереги)», «Ну все, теперь еще масленку с отверткой при себе таскать придется», - пишут пользователи сети.

Некоторые поклонники обратили внимание, что костюм Глушко чем-то похож на костюм российской певицы Лолиты, в котором она появлялась на публике.

«Лолиты рядом не хватает в таком же трико)», «У Лолиты костюмчик одолжили?», «У вас с Лолитой один костюмер», «Жесть» - отметили фолловеры.

За короткое время фотография успела набрать более 1300 лайков. Кстати, жена Глушко Наташа Королева тоже не сдержалась и поставила лайк под фото.

Отметим, что Сергею Глушко 49 лет, но он до сих пор принимает участие в эротических шоу. Благодаря браку с Наташей Королевой он стал очень известным и сегодня на шоу с его именем приходят сотни людей. Как известно, Глушко гордится своей внешностью, поэтому регулярно публикует откровенные снимки в своем блоге.

Кстати, общему сыну Королевой и Тарзану уже исполнилось 17 лет. Он занимается музыкой и уже успел прославиться благодаря отношениям с участницей Дом-2, которая старше его на несколько лет.

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