49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко вместе со своей женой Наташей Королевой готовят стриптиз-шоу для женщин

Тарзан и Наташа Королева вместе подготовили концерт. Певица поделилась видео-анонсом у себя на личной странице в инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Друзья!!! К женскому празднику 8 Марта мой муж Тарзан, и вся наша творческая Команда при участии Королевского цирка и маэстро Гии Эрадзе, готовим шоу, аналогов которого нет нигде в мире!!! Милые дамы этот праздничный вечер подарит вам эмоции, которые вы раньше никогда не испытывали!!! В красивом зале, красивый вечер, для самых красивых женщин!!», – похвасталась Наташа Королева.

Она показала жаркие кадры, на которых засветился ее муж в неглиже. Так, на одних фото он позирует только в набедренной повязке и с белыми крыльями ангела.

Королева уверена, что не только порадует женщин, а и шокирует.

В титрах отмечено, что сама Наталия Королева выступила автором сценария этого шоу.

В комментариях фолловеры начали отшучиваться.

«В кино ему надо типа аватара», «так ему 8 марта 50 стукнет)))))», «Как красиво», «Круто! Я бы тоже хотела посмотреть!!», «Кто-нибудь то сходил, а то восхищения много. а реальных зрителей не видно. хоть бы рассказали поделились впечатлениями.», «В 50 лет мужчине отлично выглядеть и танцевать, это тоже кое что значит, попробуйка не расслабиться и не распустить себя.», «Точно шок», «Наталья нравится, веселушка, хохотушка, 🔥... а вот Глушко, при всем уважении к Наталье, не вызывает никаких эмоций. Извините, таланта ноль.», «Ну вот наконец-то чем то серьёзным занялся», – пишут в сети.

Напомним, раздетый Тарзан прямо на сцене показал, чем искусил Королеву: шоу только для взрослых

Как сообщала Politeka, сын Королевой засветился на недетской попойке, звезда не сдержалась: "Угомонитесь!".

Как сообщала Politeka, сын Королевой и Тарзана спел песню украинца и взбесил россиян: «Пора родину защищать!»