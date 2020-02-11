У королівській родині знову виникли проблеми. Старший онук королеви Єлизавети II розлучається зі своєю дружиною

Як повідомляють західні ЗМІ, Пітер Філліпс розлучається з дружиною Отем. Ініціатором розлучення після 12 років шлюбу стала дружина члена королівської сім'ї. Відзначається, що жінка планує виїхати до Канади, звідки вона родом. З нею за океан вирушать двоє дочок пари 9-річна Саванна і 7-річна Айла. Дівчатка, до речі, мають подвійне громадянство.

42-річний Пітер Філліпс – син принцеси Анни, єдиної доньки Єлизавети II. Він не має королівських титулів і не виконує королівських зобов'язань. Батьки Пітера відмовилися від титулів для дітей, щоб дати їм можливість жити нормальним життям. Пара відвідувала тільки сімейні заходи. Як відомо, Пітер і Отем одружилися в 2008 році, хоча зустрічалися з 2003 року. На початку відносин Отем навіть не знала, що Пітер – онук королеви.

В оточенні пари вважають, що на рішення Отем вплинув вчинок Меган Маркл і принца Гаррі, які відмовилися від королівських обов'язків і поїхали жити в Канаду. Отем нібито надихнулася прикладом зіркової сім'ї, яка змогла вирватися з-під опіки Єлизавети II. Правда, проблеми в сім'ї назріли давно. Пітер знав про це, але все одно був шокований рішенням дружини розірвати шлюб.

Наголошується, що королева дуже засмучена цією новиною, так як Отем була її улюбленицею.

«Цей вчинок змушує Єлизавету II відчувати, що королівська сім'я розвалюється», — заявило джерело при палаці.

Зазначимо, що на початку січня Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що складають королівські обов'язки, відмовляються від титулів і переїжджають жити в Канаду. Це рішення сильно вдарило по королівській сім'ї.

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