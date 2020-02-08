Британський принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, після заяви про складання з себе повноважень перетворилися в справжніх домосідів

Парі подобається тихий спосіб життя. Меган і Гаррі воліють довгі прогулянки з сином Арчі і собаками, а також займаються йогою. Герцогиня навіть любить готувати. Про це повідомило джерело журналу People.

За словами інсайдера, пара полюбила бувати на вулиці в Канаді. У цьому немає нічого незвичайного, адже подружжя живе на мальовничому острові Ванкувер.

Варто відзначити, ціна особняка, що перебуває біля тихоокеанського узбережжя, в якому проживає сім'я становить 14 мільйонів доларів.

Однак герцоги Сасекські все ж готуються до переїзду. Пара вже шукає житло в Лос-Анджелесі (США).

Тільки кидати будинок в Канаді, швидше за все, сім'я не буде.

Зараз Меган Маркл значно менше знаходиться в стресах. Вона і її чоловік намагаються жити, як звичайні батьки, а їх дитина є пріоритетом.

Нагадаємо, поп-зірка Мадонна нещодавно звернулася до Меган Маркл і принца Гаррі з пропозицією.

Артистка у своєму Instagram записала відео, у якому запропонувала сім'ї переїхати в апартаменти на Манхеттені в Нью-Йорку, адже, на думку артистки, в Канаді нудно.

За словами зірки, вона дозволить орендувати апартаменти в районі Central Park West, де є дві спальні і відкривається найкращий вид на Манхеттен.

Раніше ми писали, що Меган Маркл живуть в будинку в Канаді кілька місяців. Пара закрилася шторою з брезенту, яку повісили на ворота. Також додали камеру "безпеки" вздовж пляжу і поставили табличку "жодних вторгнень".

Подружжя не нудьгує по палацу в Британії, однак у принца є туга за урочистими військовими заходами, в яких він брав участь.

Для нього, як для чоловіка, який служив 10 років в Афганістані, це багато значило. А ось звання "Ваша Високість" його не турбує.

Нагадаємо також, що відомий британський ведучий Джеремі Кларксон публічно порадив Меган Маркл взяти себе в руки. При цьому зізнався - він розуміє, що Меган не витримала випробування життям. Ведучий вважає, що королевське життя шокувало непідготовлену Меган.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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