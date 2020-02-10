Принц Гаррі після одруження на Меган Маркл зіткнувся з серйозною проблемою облисіння

Як з'ясувалося, навіть спадкоємцям королівського роду не чужі проблеми простих людей. Так, принц Гаррі після весілля почав стрімко втрачати волосся. Як з'ясувалося, справа зайшла настільки далеко, що йому довелося вдатися до допомоги медиків.

Так, в кінці 2019 року герцог Сассекський звернувся до спеціалізованої клініки Philip Kingsley Trichological Clinic, де йому зробили пересадку волосся. Про це повідомляє видання The Sun.

При цьому експерти відзначають, що проблеми з волоссям у Гаррі різко погіршилися відразу після весілля з Меган Маркл. А вже через два роки шевелюра принца несподівано «відновилася»: волосся на його голові стало явно більше. Як з'ясували журналісти, Гаррі пересаджували волосся в престижній лондонській клініці, де на такого клієнта не могли не звернути увагу.

«Ця компанія дуже престижна, одне з кращих місць в світі. Для Гаррі розробили цілий ряд різних планів лікування. Це коштувало дуже дорого», - розповіло джерело.

У свою чергу, фахівець з пересадки волосся Азім Шахмалак припустив, що ініціатором процедури могла стати Меган.

«Дуже багато моїх клієнтів приходять на прийом під тиском своїх дівчат, які не хочуть зустрічатися з лисими чоловіками», - розповів він.

Крім того, експерт зауважив, що старший брат Гаррі принц Вільям почав лисіти набагато раніше, однак у Гаррі все ще є шанс його «наздогнати».

До цього ми писали про те, що британський принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, після заяви про складання з себе повноважень перетворилися в справжніх домосідів. Парі подобається тихий спосіб життя. Меган і Гаррі воліють довгі прогулянки з сином Арчі і собаками, а також займаються йогою. Герцогиня навіть любить готувати.

За словами інсайдера, пара полюбила бувати на вулиці в Канаді. Зараз Меган Маркл значно менше знаходиться в стресах. Вона та її чоловік намагаються жити, як звичайні батьки, а їх дитина є пріоритетом.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі сильно змінилися: що сталося з герцогами після втечі.

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл отримали пропозицію від Єлизавети ІІ.

Також Politeka писала, що Меган Маркл націлилася на Голлівуд і засвітилася у цікавій компанії.