Принцесі Беатрис можуть влаштувати весільний прийом у Букінгемському палаці

Про це пише starhit.ru

Внучка королеви ЕлизаветыІІ принцеса Беатріс Йоркська і її обранець 36-річний Едоардо Мопелли Моцци активно готуються до весілля. Імовірно, що урочистий прийом може відбутися в серці британської монархії Букінгемському палаці. У 2011 там проходило святкування весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Поки залишається в секреті місце проведення церковної церемонії. Відомо лише, що захід буде менш публічним, ніж одруження принців Гаррі та Вільяма.

Наголошується, що у палаці багато хто вважає, що весілля принцеси варто перенести до утихния скандалу з її батьком, принца Ендрю. Торік син королеви визнав факт дружби з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, який покінчив із собою у в'язниці після звинувачень у педофілії та торгівлі людьми.

Через скандал з батьком Беатріс вже скасувала вечірку з нагоди заручин. «Вечірка повинна була відбутися в готелі Chiltern Firehouse. Беатріс переживає, що біля входу збереться дуже багато папараці, які захочуть зняти принца Ендрю», — говорили в оточенні принцеси.

Принц Ендрю, незважаючи на скандал, хоче вести дочку до вівтаря в травні цього року. «Він відіграє важливу роль в її житті. Вона — його найпалкіша прихильниця. Зараз дуже важкі часи для них, але Беатріс ніколи не зробить того, що зашкодить її батькові. Він буде поруч з нею, а вона — з ним», - заявив інсайдер у дворі королеви.

Зазначимо, що наречений принцеси раніше вже перебував у шлюбі і виховує дворічного сина. У зв'язку з цим онученяті королеви звинувачували в тому, що вона забрала чоловіка з сім'ї. Втім, Єлизавета II не стала перешкоджати відносин і схвалила вибір останньої незаміжньою принцеси.

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