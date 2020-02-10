Королева Єлизавета II звернулася до онука і його дружині

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл після заяві про складання з себе повноважень звикають до життя простих людей в Канаді.

Однак Єлизавета II днями звернулася до онука і його дружини, з приводу того, щоб ті згадали про королевскі манери. Королева попросила Гаррі і Меган повернутися в Лондон, щоб взяти участь у святковій службі у Вестмінстерському абатстві з нагоди Дня Співдружності націй, пише hellomagazine.

Даний захід пройде 9 березня і в ньому традиційно беруть участь всі члени королівської сім'ї. Це стане останнім західом, де Меган і Гаррі візьмуть участь від імені британської корони.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл, після заяви про складання з себе повноважень, перетворилися на справжніх домосідів.

Пара любить довгі прогулянки з сином Арчі і собаками, а також займаються йогою. Герцогиня навіть любить готувати.

Зараз Меган значно менше схильна до стресів, ніж це було раніше. Вона і її чоловік намагаються жити, як звичайні батьки, а їх дитина є пріоритетом.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі прилетіли в Майамі, де герцог Сасекьський виголосив промову на саміті з інвестицій JPMorgan 7 лютого.

На цій зустрічі була голлівудська актриса і бізнесвумен Дженніфер Лопес зі своїм нареченим Алексом Родрігесом, які подружилися з принцом і його дружиною.

Джей Ло з радістю запросила подружжя разом з сином Арчі у свій особняк в Майамі.

Нагадаємо також, що охорона Меган і Гаррі в Канаді коштуватиме від 4 до 7,5 мільйонів доларів. Жителі цієї країни виступили проти оплати послуг з бюджету.

Крім того, поліцейські з Британії, які охороняють подружжя, скаржаться на пару. За їх словами, з ними обходяться, як з прислугою, адже їх просять виконувати різні доручення, зокрема відправитися по магазинах або забрати замовлення з кафе.

Нагадаємо також, що, за чутками, Меган Маркл буде працювати ведучою реаліті-шоу на Netflix. За інформацією журналістів, жінка буде брати участь в канадському шоу «I Do, Redo».

Нагадаємо, Меган Маркл жорстко підставив батько: оголене фото герцогині справило фурор в мережі.

Як повідомляла Politeka, повернення Маркл і Гаррі в Лондон, у Єлизавети II розставили всі крапки.

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