Відома українська виконавиця Гайтана спантеличила шанувальників знімком з незнайомцем в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка в синіх штанях, прозорій майці й в такому ж синьому топі позує разом з незнайомцем, який вбрався в костюм птиці.

Сама співачка сяє від щастя, а людина-птах показує жестом, що бажано зберігати мовчання.

Оскільки кадри зірка розмістила в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати. Однак якби мали, то обов'язково запитали – «Що воно таке?».

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На фото Гайтана позувала в короткій сукні вище коліна. Зона декольте була майже закрита, але можна помітити, що співачка без білизни. Волосся цього разу артистка вирішила зібрати в хвіст. Вона позувала поруч зі столом і сперлася об тумбочку. На тлі можна побачити дзеркала.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі, так як він був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

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