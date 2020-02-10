Известная украинская певица Гайтана показала себя крупным планом на новом снимке в Инстаграм

На фото Гайтана позирует в синем пиджаке и с кудрявыми светлыми волосами. Фото было сделано крупным планом, поэтому певицу можно увидеть по грудь. Можно заметить, что скорее всего артистка без белья. Легко оценить на фото красоту исполнительницы, ведь лицо очень хорошо видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Меня в интервью попросили продолжить фразу: «Я никогда не...». Я ответила быстро, что никогда не пойду в политику!!! Я бы очень много грустила, так как не люблю ругаться. И там слишком большая доза негатива. А как бы вы продолжили фразу: «Я никогда не...»", - написала под фото Гайтана.

Фанаты успели поставить более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Я никогда бы не говорила «никогда»", "Не сделаю людям то, что не хотел бы, чтобы сделали мне", "Не обижу животное", "Я никогда не забуду концерт, который дала певица Гайтана в 2007 году в Луганске, после него была огромная мотивация идти вперед и открывать мир для себя. Спасибо Вам за вдохновение и по сей день!!!", "Красотка! Хочется красным цветом накрасить Ваши губы! Шикарная!", "не забуду тоже концерты Гайтаны в Донецке ("Fort Knox")", "не буду больше зарекаться".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Гайтана рассказала о том, как скучает по лету и солнцу.

На фото Гайтана позирует с пышными кудрями покрашенными в блонд. При этом по бокам певица оставила черный цвет волос. Артистка показала себя в майке и джинсах. Она стояла напротив большого комнатного растения.

"Я не очень люблю зиму. Много одежды, холод и мало солнца. Уже хочется лета, тепла и прогулок, а вам?", - написала Гайтана.

Напомним, Гайтана засветила аппетитные формы в черном мини-топе

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