Известная украинская певица Гайтана показала новый образ в постели

На фото Гайтана позирует в белой блузке на постели. Между ног можно заметить ведро с декоративным растением, которое в народе прозвали "заячий холодок". Певица в этот раз решила изменить образ и показала выпрямленные волосы. Артистка смотрела прямо в кадр, что придало фото особой эмоции. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков. Также написали они несколько комментариев:

"Украинская Beyonce Гайана, ты шикарная певица, шикарная вокалистка, нужен продакшн, очень, ты офигенная, с твоим голос, только Грэмми, но,,,,,, другие пользуются. А ты!Заслуживаешь, высот!!", "Очень красивое фото", "Шикарное фото".

Сообщалось, что Гайтана распахнула кофту и посветила идеальным телом на камеру.

Так, на опубликованном снимке Гайтана позирует с завязанным на голове платком. Певица распахнула кофту и засветила сочные формы в коротеньком топе. Также можно заметить идеальные ноги звезды.

Уточним, что в руках Гайтана держит iPhone 11 Pro. Сама фотография сделана с фиолетовым фильтром. Поклонники звезды остались безмолвны – кадрами звезда поделилась в Сторис.

Ранее мы сообщали, что неугомонная Гайтана сверкнула объемными округлостями, личное фото.

Так на новом опубликованном звездой фото, она красуется в эффектном наряде и с модной укладкой. На Гайтане похоже, что блестящий комбинезон, ее волосы пышно уложены - на голове артистки виднеется множество игривых кучеряшек.

Поза, которую певица приняла, дабы "завпечатлисться" на память - весьма откровенна. Артистка наклонилась вперед при глубоком декольте своего наряда и таким образом засветила, что называется, лишнее.

Напомним, сочная Гайтана потрясла своим достоинством на камеру

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