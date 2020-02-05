Известная украинская певица Гайтана рассказала о своих параметрах, когда отвечала на вопросы фанатов

Гайтана на фото позировала в кожаных штанах и черном топе, который завязан был на шее. Образ дополнила серебристыми туфлями и черным пиджаком или чем-то подобным, который свисал с руки певицы. Вокруг артистки можно увидеть плитку и белые кубы, на одном из которых расположилась исполнительница. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Один из фанатов задал вопрос Гайтане, какой у нее рост и вес, если не секрет. Ведь певица очень хорошо выглядит, по его мнению. Артистка сказала спасибо и отметила, что рост у нее 162 см, а вес 58 кг.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Гайтана показала смелое фото в мини-платье.

Так, звезда позирует в элегантном мини-платье вишневого цвета. Поклонник интересуется у нее, кто она по знаку зодиака.

«Овен», - утверждает Гайтана.

Уточним, что высказать об идеальном теле кумира украинцы не смогли – фотографию Гайтана опубликовала у себя в Сторис.

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана поделилась новым фото с выступления на сцене.

На снимке знаменитость стоит возле микрофона в черном с блестками платье. Можно заметить, что певица забыла о белье. На снимке Гайтана улыбается и можно предположить, что артистка счастлива.

"А вы ждете на чудо?", - подписала фото Гайтана.

Фанаты успели оставить несколько сотен лайков и комментарии под фото:

"Не то слово. Но если его ждать, то его не произойдет.", "Да", "Очень жду, С наступающим. "Похожа чем-то на Тину Тернер", "Красивая. Чаще бы по радио слышать и по ТВ видеть", - написали под публикацией фолловеры.

Напомним, Гайтана без штанов устроила пикантную фотосессию в постели

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