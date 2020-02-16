Известная украинская певица Гайтана показала новый образ в коротком наряде

На фото Гайтана позировала в коротком платье выше колена. Зона декольте была почти закрыта, но можно заметить, что певица без белья. Волосы в этот раз артистка решила собрать в хвост. Она позировала рядом со столом и оперлась об тумбочку. На фоне можно увидеть зеркала. Об этом пишет Politeka со со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии, так как он был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Гайтана поделилась новым домашним фото.

На фото Гайтана позирует в белом откровенном топе и черным низом, что именно надето, неизвестно, так как фото сделано по пояс. Певица показала себя с распущенными волосами и стояла, скорее всего, за каким-то тренажером, подняв большой палец вверх. На фоне можно увидеть окно с комнатными цветами, часть занавески и батарею. Предположительно, исполнительница показала себя в домашней обстановке.

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показала новую фотографию в социальных сетях. На ней певица сидит за столом и ставит автограф фанату.

Гайтана в этот раз была в жакете с глубоким вырезом. По фото можно понять, что певица без белья. Поэтому фанаты могли полюбоваться грудью, которая не очень была прикрыта. Кадр получился очень интересным и пикатным.

Комментариев и лайков пользователи не смогли оставить, так как снимок был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция не включена.

Напомним, Гайтана без штанов устроила пикантную фотосессию в постели

А еще Politeka писала, что Гайтана с глубоким декольте рассказала о походе в политику

Также Politeka сообщала, что Гайтана засветила аппетитные формы в черном мини-топе



